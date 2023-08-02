Путин поздравил бойцов и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником

"Сегодня эти ратные, патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в специальной военной операции. Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию", - говорится в поздравлении президента.