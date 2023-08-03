ВС РФ уничтожили пусковую установку ЗРК «Бук»

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ уничтожили в Донецкой народной республике (ДНР) пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук».

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Отмечается, что установка была уничтожена в районе населенного пункта Мемрик.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что авиация группировки «Юг» нанесла удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на лисичанском направлении. Вертолеты армейской авиации уничтожили бронетранспортер и боевую машину пехоты противника в районах Богдановки и Клещеевки.

Также Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ отбили восемь атак украинской армии на Донецком направлении.