В Азербайджане заявили о перехвате БПЛА армии Армении

"1 августа примерно в 20:45 [19:45 мск] квадрокоптер DJI Mavic 3 Вооруженных сил Армении предпринял попытку выполнить полет над позициями азербайджанской армии в Лачинском направлении. Аппарат был перехвачен и посажен с помощью специальных технических средств", - говорится в сообщении.