Мобилизация: последние новости на сегодня 2 августа 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 2 августа 2023, в материале «Рамблера».

Шойгу отметил мужество и героизм российских десантников в зоне СВО

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск, сообщает «Ура.ру».

Министр отдельно упомянул бойцов, выполняющих поставленные задачи в рамках проведения специальной военной операции. Шойгу похвалил десантников за героизм, мужество и взаимовыручку.

Глава военного ведомства выразил уверенность в том, что десантники и дальше будут с честью отстаивать национальные интересы России. Он пожелал всем бойцам крепкого здоровья, стойкости духа и новых свершений.

Нижегородки заключают контракты на военную службу наряду с мужчинами

В Нижегородской области военные контракты заключают не только мужчины, но и женщины, сообщает «Нижегородская правда».

Как правило, они идут служить медиками и связистами. Фельдшер из Городецкого района заявила, что решила заключить контракт на участие в специальной военной операции, чтобы быть ближе к мужу, который находится на передовой.

Также она заявила о желании спасать бойцов. 37-летняя женщина работает в реанимации. Она считает, что ее профессиональный опыт пригодится на поле боя. Сейчас она проходит медкомиссию и оформляет документы.

По контракту с Министерством обороны военнослужащий получает от 204 тысяч рублей в месяц и единовременную выплату в 195 тысяч рублей. А для добровольцев, отправляющихся служить в именные подразделения Нижегородской области, предусмотрена единовременная выплата 200 тысяч рублей.

Очередную помощь участникам СВО отправили из Реутова

Начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Реутова Анастасия Николаенко передала военнослужащим гуманитарный груз, сообщает «РИАМО».

Мобилизованные получили военную форму, обувь, средства гигиены, продукты питания. Она отметила, что по приезду один из ее «подопечных» сообщил, что участнику специальной военной операции вручили медаль «За мужество».