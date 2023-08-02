Спецоперация на Украине 2 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 2 августа 2023 года.

Командир танка, отбивший атаку колонны бронетехники ВСУ, рассказал о деталях боя

Экипажи украинских бронемашин продемонстрировали в бою против российского танка низкий уровень мастерства, сообщает ТАСС со ссылкой на командира танка с позывным «Монолит», который отразил атаку колонны бронетехники со стороны Вооруженных сил Украины.

По его словам, российская машина заняла открытую позицию, при этом ни одного попадания по ней не было. Как считает российский боец, это указывает на неопытность противника. «Монолит» указал, что тактически они неправильно сработали.

Бой произошел в начале июня на Времевском выступе. На появившихся кадрах видно, как экипаж российского танка поразил несколько единиц техники Украины, предпринявших атаку на одном из участков фронта. Против него вступили в бой два украинских танка и восемь БМП противника.

СМИ узнали об отсутствии у США плана подготовки лётчиков ВСУ на F-16

У американских властей отсутствует план подготовки украинских летчиков на истребителях F-16, сообщает «Говорит Москва».

В США ждут такой документ от стран Европы. Пока нет ясности, какие из стран будут участвовать в программе обучения ВСУ. Переговоры идут между США, Данией и Нидерландами.

Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон намерен передать Киеву F-16 до конца текущего года. При этом отмечается, что ход боевых действий истребители не изменят.

В Ясиноватой в результате обстрела ВСУ погибли два человека

Город Ясиноватая подвергся обстрелу со стороны украинской армии, сообщает runews24 со ссылкой на мэра Дмитрия Шевченко.

По его словам, в результате нападения погибли двое гражданских. Еще двое мирных жителей получили травмы. Глава города назвал произошедшее «варварским обстрелом».