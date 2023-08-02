Эксперт заявил, что ПРО не гарантирует Японии перехват ракет КНДР
Строительство дополнительных кораблей с боевой информационно-управляющей системой Aegis поможет Токио укрепить свои возможности по перехвату баллистических ракет Северной Кореи, но не сможет обеспечить полную безопасность, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного сотрудника южнокорейского Института политических исследований Асана Яна Ука.
По его словам, так как Япония является островным государством, то для удара по ней требуются ракеты как минимум средней дальности, и концепция японских властей основывается на том, чтобы сбивать их над морем, куда упадут все обломки. По сравнению с Южной Кореей Япония чувствует себя довольно вольготно. На финальном участке полета их будут защищать от ракет американские комплексы Patriot, а в море — совместно разработанные с США противоракеты SM3 для кораблей с Aegis.
Как указал эксперт, вопрос заключается в том, сколько нужно кораблей и как ими управлять, так как у Пхеньяна очень много баллистических ракет, способных достичь японской территории. Сегодня Токио располагает восьмью кораблями с комплексом Aegis. Вскоре будут построены еще два эсминца.
Министерство обороны Японии на днях представило ежегодный доклад, в котором назвало военную деятельность северокорейских властей «все более серьезной и непосредственной угрозой национальной безопасности Японии». Минобороны исходит из наличия у КНДР 20 ядерных боеголовок и возможности нанесения ядерного удара по японскому архипелагу с использованием баллистических ракет. Также военное ведомство указывает на активную разработку Пхеньяном ракет, летящих на малых высотах по нестандартным траекториям, а также планирующих гиперзвуковых боевых блоков.