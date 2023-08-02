Госдеп одобрил модернизацию для Финляндии пусковых установок M270 MLRS
Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил оказание Финляндии услуг по модернизации пусковых ракетных установок M270 MLRS, сообщают «Известия» со ссылкой на американское Министерство обороны.
Работы оцениваются в $395 млн. Речь идет об улучшении установок и сопутствующего оборудования. Модернизация будет включать: системы внутренней связи; стойки радиосвязи; пулеметные установки; комплект для интеграции транспортных средств системы управления боем.
Ранее стало известно, что в Хельсинки увеличили оборонные расходы до максимальной суммы за последние 60 лет. Это произошло на фоне вступления страны в Североатлантический альянс. Расходы по сравнению с 2022 годом выросли на 36%, достигнув суммы в $4,8 млрд.
В мае в Финляндии прошла серия крупных военных маневров. Всего в учениях участвовали около 8 тысяч военнослужащих, более 1 тысячи из них — американцы, британцы, швейцарцы и норвежцы. На учениях представили БМП Warrior производства Великобритании и CV90 из Швеции. Также на полигонах разместят реактивные системы залпового огня MLRS американского производства.