В Киеве назвали объем трат на содержание ВСУ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль cообщил, что содержание украинских вооруженных сил обходится бюджету страны в сумму около 2 трлн гривен ($54,7 млрд) в год. Его цитирует агентство «Укринформ».

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По словам главы правительства, эта сумма больше, чем доходная часть бюджета Украины мирного времени.

Он также заявил, что в обычное время доходная часть бюджета страны составляла 1,3 трлн гривен ($35,5 млрд). Сейчас Украина, как указал Шмыгаль, держится за счет финансовой поддержки западных партнеров, грантов и кредитов.

На этой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что более $5 млрд международной помощи в виде грантов и кредитов поступило в бюджет Украины в июле текущего года.

30 июля председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщила, что в этом году на финансирование бюджета Украины привлечено $25,3 млрд внешней помощи от международных партнеров, что составило 49,1% от всех поступлений.

До этого министр финансов Украины Сергей Марченко говорил, что дефицит бюджета страны в 2024 году не уменьшится по сравнению с показателем 2023 года, так как расходы на военные цели и безопасность не снизятся.