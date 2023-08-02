СМИ: Под Соледаром были разбиты украинские десантники

Украинские десантники под Соледаром были разбиты бойцами бригады "Терек" и казаками диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" бригады "Сибирь". Об этом в интервью РИА Новости рассказал командир "Енисея" с позывным "Амиго".

Он сообщил, что украинцы высадили десант с трех вертолетов Ми-8, шедших, чтобы не попасть под огонь российских ПВО, на низкой высоте.

Однако российские бойцы своевременно обнаружили приближающиеся вертолеты и приняли меры к отражению вражеского десанта. Начальник штаба бригады "Терек" с позывным "Бача" рассказал, что после того, как вертолеты были обнаружены, а с помощью дронов было отслежено прибытие в этот район бронетехники противника, отряд "Скиф" нанес по сектору удар реактивной и ствольной артиллерией. "Бача" отметил, что после артиллерийского удара, медицинская группа украинских войск вывозила с поля боя убитых или раненных.