Стало известно о взрывах в Харьковской области

«Сообщают о взрывах в Харьковской области», — сообщили источники. По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в регионе была объявлена в 22:45 (время совпадает с московским).

Ранее российские военнослужащие уничтожили цех по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине. Цех находился в районе населенного пункта Великий Бурлук в Харьковской области.

27 июля стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по аэродромам и украинским складам с ракетами и беспилотными катерами. Российские военнослужащие поразили сборочные цеха и места хранения вооружения и военной техники, которые доставили на Украину из США и Европы.