КНДР ответила силам ООН на запросы о солдате-перебежчике из США

Пхеньян ответил на официальный запрос командования сил ООН о солдате-перебежчике из США, рассказал на брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет РИА «Новости».

«Могу подтвердить, что КНДР ответила командованию ООН», - заметил Райдер.

По его словам, запросы о судьбе и местонахождении рядового Трэвиса Кинга передавались властям Северной Кореи по линии «голубых касок».

Вместе с тем, резюмировал Райдер, конкретной информации о солдате пока нет.