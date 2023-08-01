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КНДР ответила силам ООН на запросы о солдате-перебежчике из США

Пхеньян ответил на официальный запрос командования сил ООН о солдате-перебежчике из США, рассказал на брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет РИА «Новости».

КНДР ответила силам ООН на запросы о солдате-перебежчике из США
© РИА Новости

«Могу подтвердить, что КНДР ответила командованию ООН», - заметил Райдер.

По его словам, запросы о судьбе и местонахождении рядового Трэвиса Кинга передавались властям Северной Кореи по линии «голубых касок».

Вместе с тем, резюмировал Райдер, конкретной информации о солдате пока нет.

Напомним, что Кинг служил в Южной Корее. На фоне смерти брата и наказаний от командования он принял решение пересечь демаркационную линию и был задержан солдатами КНДР.

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