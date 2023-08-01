В Пентагоне прокомментировали атаки украинских дронов в Москве

Военная помощь Вашингтона Киеву предназначена для обороны в пределах украинских границ, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет ТАСС.

Он прокомментировал атаки украинских беспилотников в Москве.

«В центре нашего внимания находится оказание военной помощи Украине, чтобы она могла защищаться», — указал он.

При этом официальный представитель военного ведомства отказался уточнять, ввел ли Киев в бой в рамках контрнаступления основные части, подготовленные при поддержке Запада. Райдер указал, что контрнаступление движется вперед.