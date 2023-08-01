$91.78+0.18100.70-0.24

В Пентагоне прокомментировали атаки украинских беспилотников в Москве

Военная помощь Вашингтона Киеву предназначена для обороны в пределах украинских границ, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет ТАСС.

В Пентагоне прокомментировали атаки украинских дронов в Москве
© РИА Новости

Он прокомментировал атаки украинских беспилотников в Москве.

«В центре нашего внимания находится оказание военной помощи Украине, чтобы она могла защищаться», — указал он.

ЕС призвал Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации

При этом официальный представитель военного ведомства отказался уточнять, ввел ли Киев в бой в рамках контрнаступления основные части, подготовленные при поддержке Запада. Райдер указал, что контрнаступление движется вперед.

1 августа украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) пытались атаковать Москву. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько беспилотников были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО) при попытке пролета в город. Прошлая попытка атаки была двумя днями ранее — в воскресенье, 30 июля.

2
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости