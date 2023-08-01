В Белоруссии прокомментировали обвинения в нарушении границы Польши

Вертолеты Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС не вторгались в воздушное пространство Польши, обвинения в нарушении границы являются надуманными, пишет пресс-служба Минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

В оборонном ведомстве предположили, что заявлении о пролете вертолетов над польской территорией были сделаны Варшавой с тем, чтобы оправдать наращивание сил и средств у белорусской границы.

Во вторник утром, 1 августа, оперативное командование ВС Польши заявило, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, уточнили в пресс-службе.

Вечером, после консультаций с заокеанскими хозяевами, командование опубликовало информацию о том, что вертолеты якобы пересекли границу на очень низкой высоте, поэтому не были обнаружены радиолокационными системами, добавили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что сообщения, не подтвержденные данными объективного контроля со стороны Польши, ведомство «рассматривает в стиле «одна бабка сказала».