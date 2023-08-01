В Польше заявили о нарушении границы белорусскими вертолетами
Поверенный в делах Белоруссии Александр Чесновский был вызван в МИД Польши из-за нарушения воздушных границ со стороны Минска. Об этом сообщается на официальном сайте польского МИД.
Нарушение польской воздушной границы совершили два белорусских вертолета. «В связи с вторжением в воздушное пространство Польши двух белорусских вертолетов 1 августа 2023 года в Министерство иностранных дел Польши незамедлительно был вызван поверенный в делах Белоруссии», – сказано в тексте.
Отметим, что белорусская сторона пока никак не прокомментировала ситуацию.
Ранее в МИД Польши вызвал посла Украины из-за заявлений Киева.
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