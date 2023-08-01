$91.78+0.18100.70-0.24

В Польше заявили о нарушении границы белорусскими вертолетами

Поверенный в делах Белоруссии Александр Чесновский был вызван в МИД Польши из-за нарушения воздушных границ со стороны Минска. Об этом сообщается на официальном сайте польского МИД.

В Польше заявили о нарушении границы белорусскими вертолетами
© соцсети

Нарушение польской воздушной границы совершили два белорусских вертолета. «В связи с вторжением в воздушное пространство Польши двух белорусских вертолетов 1 августа 2023 года в Министерство иностранных дел Польши незамедлительно был вызван поверенный в делах Белоруссии», – сказано в тексте.

Отметим, что белорусская сторона пока никак не прокомментировала ситуацию.

Ранее в МИД Польши вызвал посла Украины из-за заявлений Киева.

30
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости