В Польше заявили о нарушении границы белорусскими вертолетами

Поверенный в делах Белоруссии Александр Чесновский был вызван в МИД Польши из-за нарушения воздушных границ со стороны Минска. Об этом сообщается на официальном сайте польского МИД.

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Нарушение польской воздушной границы совершили два белорусских вертолета. «В связи с вторжением в воздушное пространство Польши двух белорусских вертолетов 1 августа 2023 года в Министерство иностранных дел Польши незамедлительно был вызван поверенный в делах Белоруссии», – сказано в тексте.

Отметим, что белорусская сторона пока никак не прокомментировала ситуацию.