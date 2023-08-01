Чешский президент подписал оборонное соглашение с США

Президент Чехии Петр Павел ратифицировал соглашение о сотрудничестве в области обороны с США, которое было заключено 23 мая главами военных ведомств в Вашингтоне и ратифицированное в июле обеими палатами парламента страны.

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Об этом говорится в публикации ТАСС со ссылкой на сообщение Пражского града.

«Президент республики Петер Павел подписал во вторник, 1 августа 2023 года, ратификационный документ к соглашению о сотрудничестве в сфере обороны между Чехией и США», — сказано в заявлении.

Таким образом в Чехии завершён процесс ратификации документа. Теперь премьер-министр страны Петр Фиала подтвердит его своей подписью, что является формальностью.