Сергей Шойгу провел переговоры с начальником штаба ВС Алжира

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел переговоры с начштаба ННА Алжира генералом армии Саидом Шангрихой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

В ходе переговоров Шойгу заметил, что двусторонние связи развиваются «особенно динамично и позитивно».

Министр обороны пояснил, что это обусловлено хорошими отношениями, которые сложились между лидерами России и Алжира Владимиром Путиным и Абдельмаджидом Теббуном.

В ведомстве напомнили, что ранее президенты провели переговоры. На них между Москвой и Алжиром была подписана декларация об углубленном стратегическом партнерстве.

Минобороны России готово содействовать повышению боевых возможностей ВС Алжира, отметил Шойгу.

Министр добавил, что РФ и Алжир дали ясный сигнал всей планете о намерении проводить независимую внешнюю политику, отстаивать национальные интересы.