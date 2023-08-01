В Германии будет производиться истребитель-невидимка F-35

Бомбардировщик-невидимка F-35 будет производиться в Северной Рейн-Вестфалии. Начиная с 2025 года, компания Rheinmetall намерена изготавливать центральные части фюзеляжа на площадке, занимающей 60 тысяч квадратных метров, сообщает телеканал N-TV.

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Немецкое оборонное предприятие впервые инвестирует в строительство нового завода для выполнения заказа, финансируемого из специального фонда бундесвера, который располагает общей суммой в 100 миллиардов евро. В качестве партнера американских концернов Lockheed Martin и Northrop Grumman компания Rheinmetall строит сборочную линию в Веце.

На новом заводе будет работать около 400 человек. Планируется, что Rheinmetall изготовит центральные части фюзеляжа как минимум для 400 бомбардировщиков, 35 из которых в конечном итоге будут переданы Германии. Остальные F-35 поступят дружественным странам. Поставка машин должна начаться в 2026 году.