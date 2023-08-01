В Германии будет производиться истребитель-невидимка F-35
Бомбардировщик-невидимка F-35 будет производиться в Северной Рейн-Вестфалии. Начиная с 2025 года, компания Rheinmetall намерена изготавливать центральные части фюзеляжа на площадке, занимающей 60 тысяч квадратных метров, сообщает телеканал N-TV.
Немецкое оборонное предприятие впервые инвестирует в строительство нового завода для выполнения заказа, финансируемого из специального фонда бундесвера, который располагает общей суммой в 100 миллиардов евро. В качестве партнера американских концернов Lockheed Martin и Northrop Grumman компания Rheinmetall строит сборочную линию в Веце.
На новом заводе будет работать около 400 человек. Планируется, что Rheinmetall изготовит центральные части фюзеляжа как минимум для 400 бомбардировщиков, 35 из которых в конечном итоге будут переданы Германии. Остальные F-35 поступят дружественным странам. Поставка машин должна начаться в 2026 году.
Генеральный директор федеральной ассоциации немецкой промышленности в области безопасности и обороны (BDSV) Ханс Кристоф Ацподиен признал, что доля Германии в добавленной стоимости в проекте на один миллиард долларов все же довольно мала. Государство заплатит 8,3 миллиарда евро за бомбардировщики, которые сертифицированы для перевозки ядерных бомб. Сколько получит Rheinmetall, неизвестно, скорее всего, это будет лишь небольшая часть.