В Нигере усилен контроль за продажами и установкой терминалов Starlink

Власти Нигера усилили контроль за продажами и установкой терминалов Starlink
Власти Нигера усилили контроль за продажами и установкой терминалов Starlink, сообщает портал Lesahel.
Отмечается, что нарушителям грозит три месяца тюремного заключения и крупный штраф.
Также власти Нигера намерены найти владельцев Starlink и тех, кто распространяет это оборудование без специального разрешения.
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет из любой точки планеты.
Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни в своем Twitter вслед за Францией объявил об эвакуации итальянских граждан из Нигера.
По его словам, правительство Италии организует специальный рейс для своих граждан.
Он уточнил, что посольство Италии в Нигере продолжает работу, «чтобы внести вклад в проведение переговоров».
До этого персонал миссии Евросоюза в Нигере получил разрешение на выезд из африканской республики, заявила официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набила Массрали. По ее словам, на данный момент в Брюсселе не приняли решение об официальной эвакуации.