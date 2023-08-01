В Нигере усилен контроль за продажами и установкой терминалов Starlink

Власти Нигера усилили контроль за продажами и установкой терминалов Starlink, сообщает портал Lesahel.

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Отмечается, что нарушителям грозит три месяца тюремного заключения и крупный штраф.

Также власти Нигера намерены найти владельцев Starlink и тех, кто распространяет это оборудование без специального разрешения.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет из любой точки планеты.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни в своем Twitter вслед за Францией объявил об эвакуации итальянских граждан из Нигера.

По его словам, правительство Италии организует специальный рейс для своих граждан.

Он уточнил, что посольство Италии в Нигере продолжает работу, «чтобы внести вклад в проведение переговоров».