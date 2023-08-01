Помощник главы Минобороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин во время встречи с вашингтонской группой военных обозревателей заявила, что западные страны предоставят Украине истребители F-16 только после того, как украинские военные будут обучены их использовать. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в следующие несколько месяцев западные партнеры Украины будут «напряженно работать», чтобы «гарантировать получение украинцами необходимых им платформ, а также, конечно, подготовки».

Помощник американского министра обороны уточнила, что Запад хочет гарантировать получение ВСУ всей нужной подготовки для эффективного применения F-16 на поле боя.