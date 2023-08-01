Пентагон назвал условие передачи Западом Киеву F-16

"Я бы сказала, что в эти предстоящие несколько месяцев мы будем напряженно работать, особенно с некоторыми, так сказать, ключевыми европейскими союзниками, над тем, чтобы гарантировать получение украинцами необходимых им платформ, а также, конечно, подготовки. Речь идет о достаточно сложной платформе. И мы хотим гарантировать, что они получили всю нужную подготовку, чтобы эффективно применять их [истребители F-16] на поле боя", - сказала сотрудник Пентагона.