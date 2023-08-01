Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолет Ми-24 на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Подразделениями ПВО на правобережье Херсонской области в районе населенного пункта Михайловка уничтожен Ми-24 ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

Ранее экипаж российского танка, который в одиночку остановил колонну бронетехники ВСУ, дал интервью и рассказал подробности того боя. Командир с позывным Ласка рассказал, что 4 июня уже собирался уводить машину после выполнения задачи, как вдруг заметил движение в поле.