Вооруженные силы Украины предположительно использовали беспилотные летательные аппараты «Бобер» во время атаки на Москву, произошедшую в ночь на 1 августа, сообщает издание Newsweek. По его данным, дальность полета такого дрона составляет примерно 1 тысячу километров.

Эксперты по вооружениям отмечают, что конструкция дронов «Бобер» во многом схожа с российскими дронами «Герань», а также с иранскими дронами Shahed. Считается, что он оснащен небольшим бензиновым двигателем. Украинский БПЛА летит очень медленно и стабильно, что позволяет ему преодолевать большие расстояния.

Аналогичное мнение ранее высказал директор российского Музея ПВО Юрий Кнутов в беседе с MK.ru. По его словам, дрон «Бобер» — новая разработка украинских конструкторов, чьи настоящие характеристики строго засекречены. Один из аппаратов был посажен средствами РЭБ, на нем была обнаружена взрывчатка советского производства, способная пробивать бетонные укрытия.