Стало известно о следивших за кораблями в Черном море самолетах НАТО

Группа самолетов НАТО следила за гражданскими грузовыми судами из Израиля, Греции и за одним с турецко-грузинской регистрацией, когда они направлялись к Измаильскому порту на Украине. Об этом сообщает Forbes.

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Предполагается, что суда загрузят там зерно, а затем вернутся я в Черное море и затем уйдут в иностранные порты. По данным издания, израильское судно AMS1, а также греческое судно SAHIN 2 шли на север от пролива Босфор, а турецко-грузинское Yilmaz Kaptan шло из северной Турции.

Сообщается, что за ними следили не менее четырех боевых самолетов НАТО: самолет Boeing P-8A Poseidon, самолет радиоэлектронной разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США с позывным FORTE12 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry («Часовой») с позывным NATO011.