Минобороны отчиталось об отражении двух атак ВСУ в лесу ЛНР

В лесном массиве «лес Попов» Сватовского района Луганской народной республики (ЛНР) российские военнослужащие успешно отразили две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России во вторник, 1 августа.