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Минобороны отчиталось об отражении двух атак ВСУ в лесу ЛНР

В лесном массиве «лес Попов» Сватовского района Луганской народной республики (ЛНР) российские военнослужащие успешно отразили две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России во вторник, 1 августа.

Минобороны отчиталось об отражении двух атак ВСУ в лесу ЛНР
© ТАСС

Общие потери противника составили до 120 бойцов, одна боевая бронированная машина, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30, отчитались в оборонном ведомстве.

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