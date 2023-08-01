Российские войска отразили восемь атак противника на одном из направлений
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) восемь раз атаковали позиции российских войск на донецком направлении, все атаки были отражены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Продвижения ВСУ не допустили военнослужащие российского группировки войск «Юг», уточнил представитель военного ведомства. По наступавшим украинским подразделениям были нанесены авиационные и артиллерийские удары.
Помимо этого, было нанесено поражение частям ВСУ в ряде населенных пунктов Донецком народной республики.
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