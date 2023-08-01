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Ополченцы Донбасса и добровольцы СВО получат статус ветеранов боевых действий

Кабмин расширил категории лиц, которые могут получить удостоверение ветерана боевых действий — теперь на них смогут претендовать добровольцы СВО и ополченцы Донбасса.

Ополченцы Донбасса и добровольцы СВО получат статус ветеранов боевых действий
© РИА Новости

«Добровольцы, входившие в воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик с 11 мая 2014 года, а также те, кто заключил контракт (или имел другие правоотношения) с организациями... в ходе спецоперации на территориях Украины... с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца», — приводит ТАСС сообщение правительства.

Соответствующий документ будет предоставлять его обладателю право на полагающиеся льготы для него самого и членов семьи.

Участники СВО получили новые льготы

Ранее президент России Владимир Путин поручил регионам принять дополнительные меры по увековечению памяти участников спецоперации.

Ответственными за исполнение назначены высшие должностные лица субъектов России.

В июне Министерство обороны России выступило с инициативой наделять статусом ветерана боевых действий военнослужащих, выполняющих задачи в российских субъектах, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.

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