Ополченцы Донбасса и добровольцы СВО получат статус ветеранов боевых действий

«Добровольцы, входившие в воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик с 11 мая 2014 года, а также те, кто заключил контракт (или имел другие правоотношения) с организациями... в ходе спецоперации на территориях Украины... с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца», — приводит ТАСС сообщение правительства.