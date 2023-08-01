В Госдуме предложили создать штаб по защите москвичей от угрозы БПЛА

Депутаты Государственной думы Дмитрий Гусев и Дмитрий Кузнецов провели встречу с экспертами в сфере оборонных технологий для выработки методов противодействия атакам беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва», у которой в распоряжении есть материалы по итогам встречи.

Гусев и Кузнецов указали, что передовые разработки по подавлению беспилотников сейчас направляют в зону специальной военной операции, но, по их мнению, необходимо создать защиту и для тыла. Они считают, что нужно создать штаб по защите жителей Москвы от угрозы БПЛА.

«Создать при правительстве Москвы штаб по защите москвичей от угрозы БПЛА. В столице отлажена работа органов по ГО и ЧС, но тут уникальная угроза, которая требует комплексного подхода, стратегических решений», — отметили депутаты.

Кроме того, Гусев предложил начать обучение москвичей, которые помогут соседям в случае угрозы дронов. Он подчеркнул, что в столице России необходимо сформировать корпус «Народных защитников».

«Нам нужно минимум 100 тыс. горожан (по два на каждый многоквартирный дом), которые пройдут обучение и смогут организовать соседей в случае атак», — сказал депутат.