В офисе Зеленского пообещали «больше дронов» после атаки БПЛА на Москву

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что будет «больше неустановленных дронов» после атаки беспилотников на Москву . Об этом он написал в Twitter.

Утром 1 августа сообщалось о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в Одинцово и Наро-Фоминске. Впоследствии в Минобороны подтвердили факт работы ПВО и заявили о новой попытке дронов атаковать столицу. Там уточнили, что два аппарата уничтожены в небе над Подмосковьем, еще один был подавлен и упал на территории комплекса «Москва-Сити».