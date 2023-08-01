В Запорожской области заявили о попытке прорыва ВСУ на ореховском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно попытались прорвать линию обороны России на ореховском направлении. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

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«Около четырех утра две штурмовые группы противника по 20 человек предприняли попытку прорвать оборону на ореховском направлении», — говорится в публикации.

Во время боестолкновения российские войска нанесли украинской армии огневое поражение с помощью артиллерийских систем, добавил Балицкий. По его словам, ВСУ понесли значительные потери и были отброшены назад.