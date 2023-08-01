В Херсонской области сообщили об уничтожении ЗРК IRIS-T ВСУ

Российские войска за сутки уничтожили зенитно-ракетный комплекс IRIS-T Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

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«За прошедшие сутки в результате огневого поражения <...> в островной зоне уничтожены: <…> ЗРК IRIS-T в районе населенного пункта Мирное», — сказал он.

По словам представителя экстренных служб, ВСУ также лишились двух лодок и 10 солдат в районе островов Просеретский и Даманский на реке Днепр в Херсонской области.

Кроме того, на Херсонском направлении ВС России разбили два 120-мм миномета, расчеты и боекомплект к ним в районе поселка Садовое, на Каховском направлении — две позиции подразделений ВСУ в районе сел Змеевка и Михайловка.