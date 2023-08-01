Пресс-секретарь Прилепина сообщила о новой должности писателя

Пресс-секретарь Захара Прилепина Елизавета Кондакова подтвердила NEWS.ru, что писатель станет замкомандира полка Росгвардии особого назначения по военно-политической работе.

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Отмечается, что полк сформируют на базе батальона «Оплот» — первого подразделения Росгвардии, в его составе служат ополченцы Донбасса первой волны. Полк будет выполнять боевые задачи в зоне проведения спецоперации Вооруженных сил Российской Федерации.

Кондакова указала, что батальон в данный момент находится в стадии трансформации и расширения.

«Также штабом Захара Прилепина формируются отдельный добровольческий батальон «Родня» и совместный с Нижегородским правительством мотострелковый батальон «Серафим Саровский», последний в составе Министерства обороны, — сказала она.

Кроме того, помимо Захара Прилепина, в руководство полка войдет командир «Оплота» Сергей Завдовеев.