Мобилизация: последние новости на сегодня 1 августа 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 1 августа 2023, в материале «Рамблера».

Вещдоки с закрытых дел разрешили отдавать гражданам и организациям во время мобилизации

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Ряд вещественных доказательств и некоторые конфискованные вещи по закрытым уголовным делам теперь можно будет передать гражданам и организациям на безвозмездной основе. Соответствующий законопроект подписал глава РФ Владимир Путин, пишет ТАСС со ссылкой на документ на официальном портале правовой информации.

Закон гласит, что теперь в период военного положения, военного времени или мобилизации конфискованные вещи, которые были предметами или орудиями административного правонарушения, могут быть переданы органам публичной власти для дальнейше передачи гражданам или организациям совершенно бесплатно. Порядок, случаи и перечень установит правительство РФ.

Президент ввел штрафы за неоказание содействия военкоматам при мобилизации

Наказание за нарушение правил воинского призыва усилилось. Теперь за неявку в военкомат без уважительной причины в период мобилизации могут взимать штраф в размере до 30 тысяч рублей. Соответствующий законопроект подписал президент России Владимир Путин. Об этом пишет news.ru со ссылкой на документ на официальном портале правовой информации.

В Кодексе об административных правонарушениях появились штрафы за задержку уведомления или обеспечения явки мобилизованных лиц, а также за отказ в помощи этому процессу.

Штрафы для должностных лиц составят 60-80 тысяч рублей, а для юридических лиц — 400-500 тысяч рублей. За отсутствие явки в военкомат по повестке без веской причины гражданина могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей.

Как выглядит новая повестка о мобилизации

В России появилась специальная форма повестки по мобилизации. Она содержит основания для призыва, перечень принадлежностей и документов, которые понадобятся мобилизованному гражданину, а также наказания за неявку в военкомат к указанному сроку. Об этом пишет «Парламентская газета».

Новая повестка отличается прежде всего содержанием. Основанием для призыва стал Указ Президента России. На лицевой стороне два отрезных листа. Первый предназначен для самого мобилизованного — в нем он должен расписаться, указать дату и время вручения. Второй заполняется в том случае, если повестка направлена не человеку лично, а руководителю организации, в которой он работает.

На оборотной стороне повестки указан список документов, которые необходимо взять с собой военкомат: паспорт, саму повестку, военный билет, водительские права и санитарную книжку (если есть).