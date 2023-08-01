Минобороны КНР обвинило США во вмешательстве во внутренние дела Китая из-за военной помощи Тайваню
Оказание Вашингтоном военной помощи Тайваню является грубым вмешательством во внутренние дела Китая. Об этом заявил на брифинге официальный представитель минобороны Китая Тань Кэфэй.
"США, предоставляя военную помощь Тайваню, грубо вмешиваются во внутренние дела Китая, наносят серьезный ущерб его суверенитету и интересам безопасности, ставят под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе. Мы выступаем категорически против этого и уже сделали США серьезное представление", - отметил военный.
Он подчеркнул, что вопрос Тайваня касается коренных интересов Поднебесной и представляет собой красную линию в отношениях Пекина и Вашингтона, пересекать которую недопустимо. "Призываем США прекратить любые формы военного взаимодействия с Тайванем, а также идти все дальше по опасному и ошибочному пути", - заявил Тань Кэфэй. По его словам, китайские вооруженные силы внимательно наблюдают за ситуацией на острове и находятся в состоянии высокой боеготовности.
Напомним, что американский президент Джо Байден ранее принял решение предоставить Тайваню военную помощь на 345 миллионов долларов.