Минобороны КНР обвинило США во вмешательстве во внутренние дела Китая из-за военной помощи Тайваню

" США , предоставляя военную помощь Тайваню, грубо вмешиваются во внутренние дела Китая, наносят серьезный ущерб его суверенитету и интересам безопасности, ставят под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе. Мы выступаем категорически против этого и уже сделали США серьезное представление", - отметил военный.

Он подчеркнул, что вопрос Тайваня касается коренных интересов Поднебесной и представляет собой красную линию в отношениях Пекина и Вашингтона, пересекать которую недопустимо. "Призываем США прекратить любые формы военного взаимодействия с Тайванем, а также идти все дальше по опасному и ошибочному пути", - заявил Тань Кэфэй. По его словам, китайские вооруженные силы внимательно наблюдают за ситуацией на острове и находятся в состоянии высокой боеготовности.