Замена герба на монументе «Родина-мать» в Киеве снижает боевой дух солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военный медик Виктор Прилипенко в интервью изданию Politico.
Он назвал траты на установку украинского герба нецелесообразными, поскольку в это время на фронте не хватает ударных и разведывательных беспилотников.
«Такие траты также негативно сказываются на боевом духе солдат», — сказал медик.
По его словам, военный расценивают замену герба как «пустую трату денег» и симптомом отсутствия государственной стратегии для гражданских расходов.
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