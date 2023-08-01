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Медик ВСУ назвал замену герба на монументе «Родина-мать» пустой тратой денег

Замена герба на монументе «Родина-мать» в Киеве снижает боевой дух солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военный медик Виктор Прилипенко в интервью изданию Politico.

Медик ВСУ назвал замену герба на монументе «Родина-мать» пустой тратой денег
© Lenta.ru

Он назвал траты на установку украинского герба нецелесообразными, поскольку в это время на фронте не хватает ударных и разведывательных беспилотников.

«Такие траты также негативно сказываются на боевом духе солдат», — сказал медик.

По его словам, военный расценивают замену герба как «пустую трату денег» и симптомом отсутствия государственной стратегии для гражданских расходов.

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