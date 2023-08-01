Журналист издания Bild из Германии Джулиан Репке в своем Украины (ВСУ) за то, что они используют предоставленную военную технику не по назначению, подводя ее «слишком близко» к передовой.

Так он отреагировал на новость о том, что российские военные впервые захватили шведскую боевую машину пехоты (БМП) CV90. Он отметил, что она была потеряна не во время контрнаступления, для которого ее предполагалось использовать, а после того, как была отделена от остальной бригады и использовалась для изолированной обороны в районе Червонопоповки.