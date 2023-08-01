Спецоперация на Украине 1 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 1 августа 2023 года.

Группировка «Центр» сорвала восемь атак ВСУ и уничтожила более 100 боевиков

Вооруженные силы РФ сорвали восемь попыток атаки украинских войск на Краснолиманском и Сватовском направлениях, ликвидированы более 100 солдат. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, передает РИА Новости.

Как говорится в сообщении, при поддержке авиации и артиллерии отражено и сорвано восемь попыток атаки штурмовых групп трех механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады армии Украины. Противник потерял более 100 бойцов, два миномета и два пикапа.

Рогов сообщил о срыве планов ВСУ по форсированию Днепра

Отряд бойцов Вооруженных сил Украины попытались форсировать Днепр, однако их планы сорвали российские солдаты. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что российская сторона ночью нанесла упреждающие удары по военным объектам ВСУ в Никополе и Марганце. Эта атака на какое-то время сорвала планы противника форсировать Днепр.

Рогов уточнил, что украинская сторона стягивает силы на правом берегу реки в Никополе и Марганце Днепропетровской области. Оттуда Киев планировал начать операцию по форсированию остатков бывшего пересохшего Каховского водохранилища в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

Украинский танк разнесло снарядом «Краснополь»

Российские военнослужащие уничтожили танк Т-72М1 украинской стороны корректируемым снарядом «Краснополь» на Запорожском направлении. Об этом пишет РИА Новости.

Как говорится в публикации, детонация боекомплекта произошла из-за близкого разрыва снаряда, танк взорвался, все члены экипажа погибли.