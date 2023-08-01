Спецоперация на Украине 1 августа: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 1 августа 2023 года.
Группировка «Центр» сорвала восемь атак ВСУ и уничтожила более 100 боевиков
Вооруженные силы РФ сорвали восемь попыток атаки украинских войск на Краснолиманском и Сватовском направлениях, ликвидированы более 100 солдат. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, передает РИА Новости.
Как говорится в сообщении, при поддержке авиации и артиллерии отражено и сорвано восемь попыток атаки штурмовых групп трех механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады армии Украины. Противник потерял более 100 бойцов, два миномета и два пикапа.
Рогов сообщил о срыве планов ВСУ по форсированию Днепра
Отряд бойцов Вооруженных сил Украины попытались форсировать Днепр, однако их планы сорвали российские солдаты. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Он уточнил, что российская сторона ночью нанесла упреждающие удары по военным объектам ВСУ в Никополе и Марганце. Эта атака на какое-то время сорвала планы противника форсировать Днепр.
Рогов уточнил, что украинская сторона стягивает силы на правом берегу реки в Никополе и Марганце Днепропетровской области. Оттуда Киев планировал начать операцию по форсированию остатков бывшего пересохшего Каховского водохранилища в районе Энергодара и Запорожской АЭС.
Украинский танк разнесло снарядом «Краснополь»
Российские военнослужащие уничтожили танк Т-72М1 украинской стороны корректируемым снарядом «Краснополь» на Запорожском направлении. Об этом пишет РИА Новости.
Как говорится в публикации, детонация боекомплекта произошла из-за близкого разрыва снаряда, танк взорвался, все члены экипажа погибли.
Агентство поясняет, что артиллерийские снаряды «Краснополь» оснащены лазерной головкой самонаведения и наводятся на лазерный луч, отраженный от цели. Аэродинамические пули проводят корректировку траектории при подлете снаряда к объекту. Максимальная дальность стрельбы – до 25 километров.