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В районе ЗАЭС активизировались разведывательные дроны ВСУ

Вооруженные силы Украины активизировали отправку своих разведывательных беспилотных летательных аппаратов в районе Запорожской АЭС и Энергодара. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

В районе ЗАЭС активизировались разведывательные дроны ВСУ
© РИА Новости

Он уточнил, что с помощью дронов украинская сторона пытается корректировать удары, определить размещение защитных позиций российских отрядов и с этими данными посылать вперед диверсионно-разведывательные группы.

Рогов заверил, что вражеские беспилотники подавляются и сбиваются, однако все равно «летят как мотыльки на пламя», в том числе пытаясь найти подходящее место для высадки десанта.

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