В Индии рассказали о громкой потере ВСУ

Журналисты разместили видео, на котором запечатлена атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) с участием CV90. Ее отслеживают российские военные. Также показан момент с поражением бронемашины из противотанкового гранатомета.

В июле издание Daily Express написало, что ВСУ боятся, что не смогут преодолеть «непроходимый барьер» оборонительной линии российской армии во время контрнаступления. Кроме того, один из украинских военных выразил обеспокоенность ситуацией. По его мнению, без дополнительной помощи со стороны западных союзников украинскую армию ожидает поражение. Он также назвал серьезным препятствием минные поля.