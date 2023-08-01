Польский генерал высказался о контрнаступлении Украины

Контрнаступление Вооруженных сил Украины на линиях соприкосновения, разрекламированное Киевом, на деле не является таковым. Такое мнение выразил польский генерал Роман Полько в беседе с PAP, передает РИА Новости.

«Контрнаступление — это сильно сказано», — сказал он, пояснив, что обычно под контрнаступлением понимаются действия на широком фронте крупными силами, проведение операций, в результате которых инициатива переходит на другую сторону конфликта. Однако сейчас ничего подобного не происходит, считает он.

Полько отметил, что действия армии Украины на данный момент сильно ограничены, и предположил связь с проблемами подготовки новых бойцов, а также недостатком артиллерии и авиации. Вместе с тем польский генерал выразил надежду, что этой осенью Киев все-таки нанесет значительный удар.

Ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление «отстает от графика», однако идет по плану.