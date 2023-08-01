Пентагон заключили контракт на производство и поставку ракет ряду стран

Оборонно-промышленный концерн Lockheed Martin получил контракт на производство и поставку ракетных систем «воздух-поверхность» в рамках бюджета армии США, а также продажи Индии, Франции, Австралии и Нидерландов. Для этой цели Министерство обороны США намеревается выделить 501,7 миллиона долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона.

Как говорится в публикации, работы в рамках контракта планируют выполнить до 30 сентября 2026 года.

Ранее компания General Dynamics также получила контракт Министерства обороны США на техническую поддержку танков Abrams. Для этого им направили 33,8 миллиона долларов из бюджета армии и средств помощи Киеву, указали в Пентагоне.

В сообщении военного ведомства отмечается, что средства выделяются из бюджета армии Соединенных Штатов 2023 финансового года, а также средств военной помощи Украине.