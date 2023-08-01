Американским военным приказали не покидать базу в Нигере

Американским военным запрещено покидать военную базу в Агадесе (Нигер) из-за беспорядков в стране, сообщает CNN. Около тысячи американских военнослужащих были переведены обратно на базу на прошлой неделе.

По информации телеканала, Вашингтон все еще не определился, является ли ситуация в африканской стране государственным переворотом. Признание этого факта может привести к сокращению экономической и военной помощи. Источник CNN выразил опасения, что это может иметь «серьезные последствия» для борьбы с терроризмом и поддержания стабильности в регионе.

Американские военные присутствуют в Нигере примерно десять лет. Их основная задача — консультации и обучение местных сил, занимающихся борьбой с терроризмом.

Ранее нигерийские военные объявили о свержении президента Мохамеда Базума. Президентская гвардия заблокировали дворец главы государства, где он находится до сих пор. Уточняется, что глава государства в безопасности, его здоровью и жизни ничего не угрожает.