Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что российские бойцы не позволили Вооруженным силам Украины (ВСУ) форсировать Днепр. Об этом он сказал в интервью РИА Новости. По словам Рогова, минувшей ночью российскими войсками были нанесены упреждающие удары по военным объектам ВСУ, расположенным в Никополе и Марганце Днепропетровской области.

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Эти точные удары, считает Рогов, "развеяли на какое-то время" вражеские планы по форсированию Днепра. Рогов отметил, что противник стягивает силы на правом берегу реки в Никополе и Марганце.