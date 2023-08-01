СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Подробностей издание не приводит.
В настоящее время в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Издание "Страна" позже сообщило, что в Харькове после прозвучавших в городе взрывов произошел пожар. Где именно произошло возгорание, не уточняется. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что взрывы раздались в Шевченковском районе.
Издание "Зеркало недели" сообщило, что в городе наблюдаются перебои с электричеством и водоснабжением. Отмечается, что водоснабжение прекратилось в некоторых районах города. Где именно возникли перебои со светом, не уточняется.