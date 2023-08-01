СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы прозвучали в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило издание "Зеркало недели".

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Подробностей издание не приводит.

В настоящее время в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Издание "Страна" позже сообщило, что в Харькове после прозвучавших в городе взрывов произошел пожар. Где именно произошло возгорание, не уточняется. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что взрывы раздались в Шевченковском районе.