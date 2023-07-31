Разведчик рассказал о попытках ВСУ помешать продвижению российских военных в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются использовать бронегруппы для противостояния продвижения российских войск на Купянском участке фронта в Донбассе. Об этом РИА Новости рассказал разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным «Гроза».

«Противник ведет себя активно, огрызается. Активизировались бронегруппы [украинских войск], выкатываются танки, пытаются прорваться, но опять же все безуспешно», — отметил он.

По его словам, российские военные «готовы к любому раскладу». Разведчик также подчеркнул, что на данном участке украинские военные также активно ведут воздушную разведку.

13 июля командир разведроты с позывным Метис рассказал, что группа из десяти российских разведчиков Воздушно-десантных войск в ходе одного боя ликвидировала более 50 украинских военных.

Он пояснил, что его группа обнаружила противника в большом количестве и после оценки ситуации решила принять бой без поддержки артиллерии