Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по форсированию Днепра на время сорваны после нанесения упреждающих ударов. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, прошлой ночью российские военные нанесли упреждающие удары по военным объектам ВСУ в Никополе и Марганце.

«Наши точные удары развеяли на какое-то время планы противника форсировать Днепр», — заявил Рогов.

Он также рассказал, что противник стягивает силы на правом берегу Днепра в Никополе и Марганце Днепропетровской области, откуда и планировал начинать операцию по форсированию остатков бывшего пересохшего Каховского водохранилища в районе Энергодара и Запорожской АЭС.