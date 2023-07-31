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Рогов сообщил о срыве планов ВСУ по форсированию Днепра

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по форсированию Днепра на время сорваны после нанесения упреждающих ударов. Об этом сообщает РИА Новости.

Рогов сообщил о срыве планов ВСУ по форсированию Днепра
© Lenta.ru

По его словам, прошлой ночью российские военные нанесли упреждающие удары по военным объектам ВСУ в Никополе и Марганце.

«Наши точные удары развеяли на какое-то время планы противника форсировать Днепр», — заявил Рогов.

Он также рассказал, что противник стягивает силы на правом берегу Днепра в Никополе и Марганце Днепропетровской области, откуда и планировал начинать операцию по форсированию остатков бывшего пересохшего Каховского водохранилища в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ готовят операцию по форсированию Днепра и захвату ЗАЭС на конец июля. По его словам, это время определено украинской стороной как наиболее благоприятное для переправки по обмелевшим остаткам Каховского водохранилища.

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