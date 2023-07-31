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Белгородский губернатор Гладков заявил о повреждении домов из-за обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram-канале, что в селе Ржевка три дома были повреждены после обстрелов со стороны ВС Украины.

Губернатор заявил об обстреле ВСУ села в Белгородской области
© РИА Новости

«Под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены три частных жилых домовладения: выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы, а также линия электропередачи», — написал он.

До этого Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили по региону более сотни боеприпасов. В результате обстрелов в двух населенных пунктах повреждены три дома, гараж и линия электропередачи.

По факту атаки беспилотников в столичном регионе, которую украинские силы осуществили в воскресенье, 30 июля, завели уголовное дело, сообщила «Москва 24».

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