Губернатор заявил об обстреле ВСУ села в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram-канале, что в селе Ржевка три дома были повреждены после обстрелов со стороны ВС Украины .

«Под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены три частных жилых домовладения: выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы, а также линия электропередачи», — написал он.

До этого Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили по региону более сотни боеприпасов. В результате обстрелов в двух населенных пунктах повреждены три дома, гараж и линия электропередачи.