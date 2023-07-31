США поставят ВСУ другие танки вместо обещанных

Боевые танки Abrams будут поставлены на Украину в ближайшее время, однако речь идет о других моделях техники в более легкой комплектации. Об этом пишет Newsweek.

По информации издания, США передадут Киеву версию M1A1, с упрощенным оборудованием и без передовой электроники, вместо обещанной ранее M1A2.

Отмечается, что такое решение было принято с целью как можно быстрее обучить экипажи и перебросить танки на фронт. Авторы материала подчеркивают, что оснащение M1A2 более совершенно, однако эта модель пока не поступит на вооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

28 июля газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон планирует начать передавать танки Abrams Украине в сентябре текущего года. Перед этим американское руководство намерено отправить часть техники в Германию для модернизации.