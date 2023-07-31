Анонсирована поставка Украине двух САУ Zuzana 2

На Украину поставят две словацких самоходных артиллерийских установки Zuzana 2 уже 1 августа. Об этом сообщает Dennik.

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По данным издания, всего Словакия намерена поставить в рамках нового контракта на Украину 16 таких машин. Первую партию Киев получит 1 августа и она будет включать две Zuzana 2 калибра 155 миллиметров. Передачу САУ планируют провести в городе Дубница-над-Вагом. На ней выступят премьер-министр Словакии Людовит Одор и глава Минобороны страны Мартин Скленар.