Эксперт прокомментировал появление у ВС РФ нового комплекса РЭБ «Сапфир»

Главным предназначением нового российского комплекса радиоэлектронной борьбы «Сапфир», который испытали в зоне специальной военной операции, является борьба со средствами воздушного нападения — беспилотниками, крылатыми ракетами. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал военный историк и эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

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По словам Кнутова, появление нового эффективного комплекса РЭБ у российских войск свидетельствует об адаптации к действиям Вооруженных сил Украины.

Эксперт отметил, что модернизировать или изменить частотные характеристики в крылатых ракетах и других средствах воздушного поражения не так проблематично и затратно, старые системы РЭБ становятся неэффективными, приходится создавать новые модели.

Именно поэтому войска РФ получают новые станции радиоэлектронной борьбы «где-то раз в полгода», рассказал Кнутов.

Он добавил, что «Сапфир» будет способствовать защите как приграничных областей, так и Московского региона, крупных объектов, как гражданских, так и военных.

Как сообщала «Москва 24» следственные органы возбудили уголовное дело по факту атаки украинских беспилотников по московскому региону.