Иран призвал Турцию вывести войска из Сирии

"Предлагается, чтобы Вооруженные силы Турции покинули сирийскую территорию и вернулись в свои приграничные районы в соответствии с графиком", - цитирует его иранское агентство Fars.



"Логика заключается в том, чтобы одновременно с выводом турецких вооруженных сил из Сирии обеспечивалась безопасность общих границ", - продолжил он. "Иран и Россия продолжают свои усилия в качестве посредников и гарантов в этом направлении", - отметил министр.



"Мы считаем, что присутствие сил иностранных государств в Сирии не будет способствовать стабильности и безопасности в этой стране <…>. Мы хорошо понимаем озабоченность <…> Турции безопасностью границ c Сирией, но считаем, что военное присутствие в Сирии не является решением", - заявил глава МИД Ирана.



"Считаем встречи в четырехстороннем формате (Россия, Сирия, Турция и Иран) наиболее подходящим дипломатическим путем для согласования и установления безопасности на общей сирийско-турецкой границе", - добавил Абдоллахиян.